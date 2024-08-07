Дефицит бюджета России оказался ниже планового почти вдвое

Минфин представил данные за первые семь месяцев 2024 года

Дефицит бюджета России в январе-июле составил 0,7% ВВП при плане на год в 1,1%. Такие данные в среду, 7 августа, приводит российское Министерство финансов.

В ведомстве уточнили, что федеральный бюджет за указанный период исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,362 триллиона рублей. Доходы бюджета составили 19,747 триллиона рублей (+35,9% в аналогичному периоду 2023 года), расходы — 21,109 триллиона руб. (+23,3%), сообщается на официальном сайте Минфина.

Ранее руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что поступления налоговых доходов в бюджетную систему России в первом полугодии 2024 года выросли на 31%, до 26,9 триллиона рублей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркивал, что российский бюджет на ближайшие три года должен быть ориентирован на достижение национальных целей, поскольку это будет работать на победу в специальной военной операции.

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