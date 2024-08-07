Игры запланированы на сентябрь

Сборная России по футболу проведет два гостевых матчах в сентябре — это уже согласовано с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как рассказал в среду, 7 августа, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, уже "есть договоренность с рядом сборных о проведении матчей сборной в сентябре".

Уточнять, кто именно станет соперниками российской футбольной сборной, Митрофанов не стал, но рассказал, что речь идет про выездные игры, сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной военной операции на Украине наша страна подверглась санкциям не только в политике и экономике, но и в спорте. Российской футбольной сборной запретили участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, а также проведение соревнований на своей территории.

Однако это не помешало конструктивно настроенным государствам сохранить контакты с Россией в спорте. В марте в Москве состоялся товарищеский матч между российской и сербской сборными по футболу. Хозяева поля одержали убедительную победу со счетом 4:0.

В то же время недружественные страны стремятся дискредитировать Россию в спорте. Служба внешней разведки предупредила, что американские власти планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении — готовятся публикации о якобы выявлении допинга у наших спортсменов.

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