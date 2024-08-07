Текстиль и питание: как московский бизнес помогает бойцам СВО и их близким

Детям с новых регионов пекут пирожки

Московский бизнес помогает участникам спецоперации, их семьям, а также жителям новых регионов.

Самая популярная мера поддержки – перечисление выручки с продажи. Взамен Москва предоставляет им торговые места на городских фестивалях, пишет mos.ru.

В частности, текстильный бизнесмен Евгений Чувашов передал в зону СВО 800 комплектов постельного белья. Владелица кафе Татьяна Железнякова отправляет в зону СВО наборы первой медицинской помощи и необходимые лекарства.

Некоторые сотрудничают с благотворительными фондами. Москвичка Юлия Черных производит свечи ручной работы, а деньги от их реализации перечисляет на благотворительность.

Производитель блюд сибирской кухни, которая представлена на фестивальных площадках, поставляет в зону СВО аккумуляторы для "Уралов" и продуктовые наборы.

Предприниматель Елена Саксина, занимающаяся производством войлочных игрушек, направила деньги от их реализации на закупку снаряжения, в том числе пончо для защиты военнослужащих от тепловизоров. Недавно женщина начала валять собачью шерсть, из которой делают пояса для бойцов.

Для детей из новых регионов резидент фестивальных площадок предлагает по три порции сладких или сытных пирожков.

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