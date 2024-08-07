Гостей форума-фестиваля "Москва 2030" ожидает погружение в мир технологий

Гости смогут узнать, как с 1994 года в Москве внедрялись и развивались технологии

Экспозиция, посвященная цифровым сервисам мегаполиса, открылась на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий Анастасия Шарова рассказала, что для гостей составили краткий путеводитель по арт-инсталляциям.

Сегодня сервисами и услугами цифровой экосистемы столицы пользуются уже более 15,9 миллиона человек. Чтобы познакомить посетителей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с решениями, которые делают жизнь в мегаполисе удобной, безопасной и интересной, мы подготовили интерактивные арт-пространства и инсталляции. Экспозиция совмещает развлекательный и познавательный элементы: взаимодействуя с объектами, можно не только получить яркие эмоции, но и узнать больше о цифровых решениях столицы, которые делают ее одним из самых умных городов в мире. Гостей площадки "Цифровые технологии Москвы" ждет погружение в историю развития столичных сервисов, а также метавселенная ВДНХ.

Центральная арт-инсталляция "Время сервисов" посвящена к 30-летию Рунета.

Гости смогут узнать, как с 1994 года в Москве внедрялись и развивались технологии и как вместе с ними менялся город. В зеркальных конструкциях интерактивного пространства отражаются прошлое и настоящее умного мегаполиса с его исторической застройкой и инновационными технологиями. Главными героями здесь выступают сами москвичи, которые решают, какой будет столица. Именно для их удобства и комфорта создают новые и развивают существующие цифровые проекты.

Внутри арт-инсталляции гости могут погрузиться в метавселенную главной выставки страны, созданную на базе цифрового двойника города.

Инсталляция "Счетчики" рассказывает, о том, как растет востребованность онлайн-сервисов и ИТ-проектов столицы. Гости смогут узнать, сколько человек уже оформили единый читательский билет, как часто горожане обращаются к электронной медицинской карте и дневнику "МЭШ", сколько голосов отдали москвичи в поддержку тех или иных городских инициатив в проекте "Активный гражданин", а также о других сервисах и услугах. Узнать еще больше о том, как технологичные проекты города позволяют заботиться о каждом жителе, и познакомиться с полной экспозицией к 30-летию Рунета, можно в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Все экспонаты выставки интерактивные.

Тем временем на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе открылось современное интерактивное пространство "Бульвар московского долголетия". Каждый элемент экспозиции рассказывает, как прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь. "Московское. Яркое. Твое. Долголетие" — таков главный слоган экспозиции.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что многодетные семьи, а также родные участников спецоперации одними из первых посетили форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Для них провели экскурсии и увлекательные мастер-классы.

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