СК назвал причину взрыва дома в Нижнем Тагиле

Обвинение предъявлено сотрудникам газовой службы

Скопление газовоздушной смеси из-за ненадлежащего техобслуживания оборудования стало причиной трагедии в Нижнем Тагиле. В результате взрыва погибли 10 человек, напомнил СК России по Свердловской области.

В сообщении отмечается, что в рамках уголовного дела об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома предъявлено обвинение сотрудникам газовой службы. Им инкриминируют оказание услуг ненадлежащего качества.

1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Власти города ввели режим ЧС. В результате обрушения погибли десять человек погибли, пятеро из них - дети. Задержаны мастер и два слесаря снабжающей организации "Газэкс".

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