ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК назвал причину взрыва дома в Нижнем Тагиле

11:05
  • среда
  • 07 августа 2024

Обвинение предъявлено сотрудникам газовой службы

Скопление газовоздушной смеси из-за ненадлежащего техобслуживания оборудования стало причиной трагедии в Нижнем Тагиле. В результате взрыва погибли 10 человек, напомнил СК России по Свердловской области.

После взрыва дома в Нижнем Тагиле задержаны три газовика
В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы в обрушившемся доме

В сообщении отмечается, что в рамках уголовного дела об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома предъявлено обвинение сотрудникам газовой службы. Им инкриминируют оказание услуг ненадлежащего качества.

1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Власти города ввели режим ЧС. В результате обрушения погибли десять человек погибли, пятеро из них - дети. Задержаны мастер и два слесаря снабжающей организации "Газэкс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.