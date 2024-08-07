Самолет российской авиакомпании оплавился от удара молнии в полете

Экипаж момента происшествия не заметил

Следы попадания разряда молнии обнаружили техники на корпусе приземлившегося в аэропорту Внуково самолета российской авиакомпании "Алроса". При этом экипаж самого момента происшествия не заметил.

По данным Telegram-канала Aviaincident, нештатная ситуация произошла 5 августа во время перелета из Новосибирска в Москву. А уже в аэропорту Внуково на фюзеляже Boeing 737 обнаружились следы попадания разряда атмосферного электричества.

По данным техников, на носу лайнера, правом щитке передней стойки шасси и антенне наодились оплавленные отверстия. Специалисты оценивают техническое состояние лайнера.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram