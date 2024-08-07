Минобороны отчиталось о выплатах семьям погибших на СВО добровольцев

Практически все получили деньги

Единовременные выплаты семьям погибших в ходе спецоперации добровольцев проведены в 98% случаев. Об этом в среду, 7 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве напомнили, что выплаты погибшим и раненым осуществляются в соответствии с указом президента России №98. В настоящее время в 98% выплаты членам семей уже проведены, еще около 2% — это документы в стадии оформления или проведения проверки данных.

Для получивших ранения добровольцев в 99,2% случаев выплаты уже проведены, оставшиеся случаи оформляются.

В Минобороны также рассказали, что сейчас свыше 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, их основу составляют контрактники отрядов БАРС, сообщает ТАСС.

Ранее глава государства Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей для заключивших контракт с ВС России для участия в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. В Кремле подчеркнули, что это не говорит об изменении задач СВО — данное решение стоит в общем ряду мер по поддержке бойцов и их семей.

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