ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России объяснил решение стран Африки разорвать дипотношения с Украиной

12:19
  • среда
  • 07 августа 2024

Режим Зеленского потворствует террористическим группировкам в Африке

России понятны мотивы, побудившие власти Мали разорвать дипломатические отношения с Киевом. Такое заявление сделала в среду, 7 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Вторая страна за неделю разорвала дипломатические отношения с Украиной

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, режим Зеленского потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах Африки. При этом сам факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет.

Захарова пообещала, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к откровенно варварскому поведению Киева, сообщает РИА Новости.

Ранее появились документальные подтверждения того, что украинские наемники в Африке работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Этих сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж, там их обучают управлению FPV-дронами.

Во Франции СМИ отмечали, что "в последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств". При этом посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров признался, что "мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками", поскольку они не поддержали киевский режим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.