Режим Зеленского потворствует террористическим группировкам в Африке

России понятны мотивы, побудившие власти Мали разорвать дипломатические отношения с Киевом. Такое заявление сделала в среду, 7 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, режим Зеленского потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах Африки. При этом сам факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет.

Захарова пообещала, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к откровенно варварскому поведению Киева, сообщает РИА Новости.

Ранее появились документальные подтверждения того, что украинские наемники в Африке работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Этих сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж, там их обучают управлению FPV-дронами.

Во Франции СМИ отмечали, что "в последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств". При этом посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров признался, что "мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками", поскольку они не поддержали киевский режим.

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