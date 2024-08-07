Литва отправила на границу с Россией "зубы дракона"

Литовские власти решили укрепить рубежи

Литва закупила и направила к границам с Россией и Белоруссией противотанковые ежи, так называемые "зубы дракона" (противотанковые надолбы, которые представляют собой квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона) и другие оборонительные средства. Об этом в среду, 7 августа, рассказал министр обороны республики Лауринас Касчюнас.

По словам политика, средства контрмобильности, предназначенные для установки на границах, были закуплены в общей сумме на 4 миллиона евро. Их уже доставляют в 27 приграничных пунктов страны.

В сентябре, как планируют власти Литвы, начнется строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью и Белоруссией, сообщает ТАСС.

Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что в настоящее время нет никакой возможности открыть пропускные пункты на финской границе с Россией, прекратившие работу еще в ноябре 2023 года.

Эстонский министр иностранных дел страны Маргус Цахкна предупредил, что Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль в отношении граждан и грузов, пересекающих границу в сторону России.

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