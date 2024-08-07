В благовещенском ЗАГСе силовики задержали жениха под рыдания жены

Но брак все равно состоялся

В Благовещенске сотрудники СОБР ворвались на свадьбу и задержали жениха во время росписи в ЗАГСе.

Как сообщили в Следственном комитете по Амурской области, 28 мая 29-летний житель прогуливался вместе с будущей супругой по городу. В какой-то момент они наткнулись на компанию людей, которая шумно отмечала День пограничника. Мужчина оскорбительно высказался в адрес нетрезвых людей. В ходе конфликта будущий муж достал нож и "без какого-либо повода" тяжело ранил в грудь 57-летнего потерпевшего, а затем сбежал.

За причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений беглеца поймали прямо на церемонии бракосочетания 1 июня 2024 года. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как наряд силовиков врывается в помещение и жестко кладет мужчину на пол. На видеозаписи слышны женский плач и крики "помогите".

"Это такая пикантная ситуация, но брак состоялся. Да, церемония состоялась", - сообщили telegram-каналу "Подъем" в ЗАГСе Благовещенска.

Мужчину вывели из здания под музыку и по усыпанному лепестками роз ковру. Дебоширу грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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