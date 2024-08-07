Зеленский продлил военное положение еще на три месяца

Также продлена мобилизация

Законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток подписал Владимир Зеленский. Документы ранее приняла Верховная рада. Теперь же, по данным на сайте украинского парламента, они возвращены с подписью президента Украины.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор режим неоднократно продлевался, последний срок истечет 11 августа.

Из-за того, что военное положение неоднократно продлевалось, проведение парламентских и президентских выборов на Украине невозможно. В связи с этим и легитимность Зеленского, чей президентский срок истек в ночь на 21 мая, под вопросом, передает ТАСС.

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