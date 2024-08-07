В Москве появится кинокластер мирового уровня

Мэр осмотрел ход строительства нового центра на севере столицы

В Москве создается кинокластер мирового уровня. Наиболее масштабные работы развёрнуты на площадке Киностудии имени Горького. Там будет проведена полная модернизация. Увеличат площади и оснастят самым современным оборудованием. Что уже сделано, сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Для старейшей в России киностудии – имени Горького – это новый виток для её более чем вековой истории. В обозримом будущем она станет самой функциональной и технически продвинутой, потеснив многие западные кинокомпании.

Наиболее масштабные работы на площадке киностудии им. Горького развернуты в Валдайском проезде. На месте демонтированных старых научно-производственных зданий возводят 2 новых объекта общей площадью больше 50 тыс. кв. м. И уникальность их в том, что, например, тут будет один огромный зал без колонн, где можно будет смонтировать 40-метровые декорации.

Создать в Москве кинокластер – это инициатива Сергея Собянина. Мэр сегодня лично осмотрел ход строительства нового центра на севере столицы. Здесь развернётся студийно – производственный комплекс, в котором, помимо самой съёмочной площадки с декорациями, заработает центр визуальных технологий, помещения для монтажа и цветокоррекции, гримёрки, костюмерные и прочие объекты, которые необходимы для кинопроизводственного процесса.

"После ухода западных брендов российское кино начало активно развиваться. И сегодня раз в пять продукции российского кино стало больше на наших экранах. Всё это требует, конечно, создания современной инфраструктуры. Один из таких проектов – это воссоздание знаменитой студии Горького. В результате строительства новых корпусов, реконструкции старых полезные площади для киносъёмок увеличатся в 2 раза до 100 тысяч квадратных метров", - отметил Собянин.

Сюда будут приходить не только актёры, режиссеры и декораторы полнометражных картин. Новая площадка рассчитана также для съёмок различных шоу и телевизионных передач. Проектировщики планируют, что строительная работа сменится творческой здесь уже в конце следующего года. Сейчас на месте будущих павильонов практически полностью готов фундамент – он состоит из монолитной бетонной плиты, и идёт установка опорных колонн.

"Здание будет вмещать в себя 10 съёмочных павильонов разных площадей, разных высот. От 18 до 22 метров рабочей высоты. Запланировано строительство многоуровневого паркинга на 500 машиномест", - рассказал Алексей Васютин, первый заместитель руководителя департамента капитального ремонта.

На исторических территориях киностудии имени Горького – на улице Сергея Эйзенштейна в районе ВДНХ - сейчас тоже стройка полным ходом, идёт капитальный ремонт. А также по соседству появятся ещё несколько новых объектов. Например, "Центр костюма и реквизита" с особыми условиями поддержания климата внутри помещений для сохранности более чем 200 тысяч различных коллекций одежды и атрибутов. А в уже отремонтированных помещениях старой студии сейчас обучают будущих профессионалов киноиндустрии – от актёров и операторов, до сценаристов и художников – мультипликаторов.

К капитальному ремонту готовят и многофункциональный просмотровый зал, который оснастят современным световым и звуковым оборудованием. Но даже это помещение будет трансформироваться в съёмочный павильон, где также можно устраивать образовательные программы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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