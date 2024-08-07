Завершена полная цифровизация всех онкологических клиник Москвы

Особое внимание уделили обучению медперсонала

В Москве завершена полная цифровизация всех онкологических клиник города. Столичные стационары полностью перешли на безбумажный формат работы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Новый стандарт внедряют с 2019 года. Это доступность, комплексный подход и эффективная маршрутизация пациентов, а также использование новейших технологий и методов лечения, что позволяет повысить качество медпомощи.

Особое внимание уделяют обучению врачей и медперсонала, чтобы они могли эффективно пользоваться современным оборудованием и работать в условиях цифры. На сегодняшний день все сотрудники пяти якорных онкологических стационаров города, а это свыше 7 тысяч человек, прошли обучение по программе повышения квалификации.

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