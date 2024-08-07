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В Подмосковье раскрыли кражу электрооборудования и инструментов

15:01
  • среда
  • 07 августа 2024

Помогли видеокамеры

В Подмосковье полицейские раскрыли кражу дорогих инструментов из гаража. Грабитель оказался опытным.

Ночью он подъехал на минивене к боксу. Подобрал ключ. И проник в помещение. Оттуда похитил электрооборудование и инвентарь для ремонта на сумму более 100 тысяч рублей.

Краденное погрузил в автомобиль. И скрылся с места преступления. Вот только вор не учёл, что в ГСК есть камеры. По видеозаписям его и отследили. Оказалось, что мужчина скрывался в Тверской области. Где его и задержали.

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