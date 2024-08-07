В "Москвариуме" родился краснокнижный дельфиненок

Мать детеныша живет в "Москвариуме" два года

В "Москвариуме" - пополнение. У краснокнижной черноморской афалины родился детёныш. Мама Пуля быстро поняла свои задачи. За месяц успела откормить дельфиненка и обучить его основным навыкам. Ей помогали опытные самки - Нота и Дива. И даже "почётная няня" белуха Понка.

Дельфиненок уже вовсю выныривает на поверхность воды. А ведь еще недавно от мамы практически не отплывал. Сейчас ему уже месяц. И он заметно округлился. К своим 15 килограммам при рождении набрал еще 10.

"Это были самые замечательные, самые легкие роды из всех, которые мне доводилось принимать у дельфинов. Обычно с момента, когда показывается хвостовой плавничок, а малыши рождаются хвостом вперед, до момента, когда малыш выходит полностью, проходит от 30 до 60 минут. Но в этот раз все прошло практически молниеносно. Мамочка справилась за 10 минут. Я, конечно, такого не видела", - рассказала Ирина Суворова, главный ветеринарный врач "Москвариума".

Мать детеныша, самка Пуля, живет в "Москвариуме" два года. Ее привезли из закрывшегося ялтинского океанариума. И получается, что она достаточно быстро нашла себе поклонника. Ведь беременность у дельфинов длится целых 12 месяцев. Правда, кто именно папа малыша, сотрудники "Москвариума" пока не поняли, говорят, было несколько кандидатов. Сейчас за мамой и ее сыном круглосуточное наблюдение. Маму плотно кормят, чтобы молоко было пожирней. Свою первую рыбку дельфиненок попробует только около полугода.

"Мама иногда тоже устает, как и все мамы, поэтому ей в воспитании помогают другие наши самки Дива и Нота, а также наша нянечка белуха Понка. То есть, когда мама устала, они подплывают к малышу и также обучают его, заботятся о нем и помогают во взаимодействии с другими животными", - рассказала Юлия Казённова, тренер морских млекопитающих "Москвариума".

Уже сейчас понятно, характер у дельфиненка озорной. Он очень активно ведет себя в воде. А тренеров особенно радует его любознательность.

"Он умеет тормозить и останавливаться. Он уже немножко отплывает от своей мамы. И самое классное, что он начинает понемножку общаться. То есть он понимает членов стаи своей, он уже начинает замечать людей. То есть он начинает уже посматривать наверх, на нас, кто мы такие, зачем мы подходим, что мы делаем", - рассказала Алиса Колосова, тренер морских млекопитающих "Москвариума".

А это значит, что еще немного и он начнет контактировать с человеком. Пока это будут не тренировки, а просто игры, но сотрудники "Москвариума" уже в предвкушении.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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