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На Западе предупредили Киев о нехватке времени

12:59
  • среда
  • 07 августа 2024

ВСУ не успеют "проскочить мимо кладбища"

Украина и ее Вооруженные силы – на смертном одре. А все разговоры о переходе к оборонительной стратегии – это попытка выиграть для Киева время, которого у него уже нет. Эта задача похожа на поиск решения того, как проскочить мимо кладбища, пишет Марк Эпископос в статье для издания Responsible Statecraft.

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У ВСУ просто не осталось времени для изменения ситуации на фронте в свою сторону. Киев и его западные партнеры пытаются использовать ресурсы, которые на исходе, чтобы достичь цели, которая так и не была адекватно определена.

Эпископос поясняет, что за время конфликта Киев и его союзники так и не смогли определить, что можно считать победой для Украины. Кроме того, на Украине больше нет единого мнения по поводу войны -  многие граждане высказываются за начало мирных переговоров с Россией.

Первоначальная цель коалиции, возглавляемой США и объединяющей около 50 стран, состояла в том, чтобы дать возможность Украине с помощью сочетания военной помощи, санкций и дипломатического давления ослабить и потенциально разгромить российские вооруженные силы. Однако уже во второй половине 2023 года стало ясно, что некоторые предположения, лежащие в основе такого подхода, несостоятельны, заключил эксперт.

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