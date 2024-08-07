Военные и сотрудники ФСБ продолжают уничтожать формирования противника

Операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Курскую область, продолжается. Об этом в среду, 7 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, российская авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия Государственной границы группировки ВС России на курском направлении помешали противнику прорваться вглубь территории Российской Федерации.

Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

Потери неприятеля за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту нападения украинских вооруженных формирований на населенные пункты Курской области. Российское Министерство иностранных дел подчеркнуло, что речь идет о теракте, направленном против мирного гражданского населения.

Главный внештатный хирург Курской области Андрей Локтионов рассказал, что количество пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины на регион увеличилось до 28. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что при атаке ВСУ на Курскую область пострадали шесть детей.

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