ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о ходе операции против ВСУ в Курской области

12:51
  • среда
  • 07 августа 2024

Военные и сотрудники ФСБ продолжают уничтожать формирования противника

Операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Курскую область, продолжается. Об этом в среду, 7 августа, рассказали в Министерстве обороны России.
Провокация на границе: ВСУ пытались прорваться в Курскую область

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, российская авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия Государственной границы группировки ВС России на курском направлении помешали противнику прорваться вглубь территории Российской Федерации.

Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

Потери неприятеля за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту нападения украинских вооруженных формирований на населенные пункты Курской области. Российское Министерство иностранных дел подчеркнуло, что речь идет о теракте, направленном против мирного гражданского населения.

Главный внештатный хирург Курской области Андрей Локтионов рассказал, что количество пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины на регион увеличилось до 28. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что при атаке ВСУ на Курскую область пострадали шесть детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Подразделение ВС России
Подразделение ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.