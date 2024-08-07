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В квартире жилого дома в Лобне произошел взрыв

13:05
  • среда
  • 07 августа 2024

Пострадал мужчина

Один человек пострадал при взрыве в многоэтажке в подмосковной Лобне.

Инцидент произошел 7 августа в Научном городке. Как уточнили в подмосковном СК, взрыв произошел во время разбора мусора грузчиками и новыми жильцами.

По предварительным данным, в руках 41-летнего грузчика взорвалась граната, мужчине оторвало кисти рук, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Пожара после взрыва не последовало.

Собеседник "360" добавил, что раньше в квартире жил мужчина, который выкапывал и носил в дом разные советские боеприпасы. Когда он умер, то кто-то из его родственников вступил в наследство и решил привести квартиру в порядок.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки контролирует подмосковная прокуратура.

Накануне взрыв произошел в московской квартире на улице Артамонова. В руках 62-летнего мужчины взорвался "неустановленный предмет". Хозяин квартиры погиб. Возбуждено уголовное дело.

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Спасатели на месте происшествия
Квартира жилого дома в Лобне
Квартира жилого дома в Лобне
Квартира жилого дома в Лобне
Квартира жилого дома в Лобне
Квартира жилого дома в Лобне
Квартира жилого дома в Лобне
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