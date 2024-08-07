С утра 6 августа в регионе идет операция против формирований ВСУ

Президенту России Владимиру Путину в ночь на среду, 7 августа, доложили об обстановке в Курской области, которую пытались атаковать вооруженные формирования украинской армии. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Как подчеркнул врио губернатора, российский лидер держит ситуацию на своем личном контроле.

Тем временем в Курской области организовали вывоз жителей в пункты временного размещения из обстреливаемых территорий. За сутки выехало несколько тысяч человек.

Уже свыше 300 человек, включая более 120 детей, поселились в пунктах временного размещения, цитирует Смирнова РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что потери ВСУ за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков.

Эксперты полагают, что киевский режим, планируя наверняка не без участия западных кураторов провокацию в приграничье Курской области, надеялся на громкий медийный эффект, поскольку украинский фронт на других участках буквально трещит по швам.

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