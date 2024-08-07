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Владимиру Путину доложили о ситуации в Курской области

13:13
  • среда
  • 07 августа 2024

С утра 6 августа в регионе идет операция против формирований ВСУ

Президенту России Владимиру Путину в ночь на среду, 7 августа, доложили об обстановке в Курской области, которую пытались атаковать вооруженные формирования украинской армии. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

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Как подчеркнул врио губернатора, российский лидер держит ситуацию на своем личном контроле.

Тем временем в Курской области организовали вывоз жителей в пункты временного размещения из обстреливаемых территорий. За сутки выехало несколько тысяч человек.

Уже свыше 300 человек, включая более 120 детей, поселились в пунктах временного размещения, цитирует Смирнова РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что потери ВСУ за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков.

Эксперты полагают, что киевский режим, планируя наверняка не без участия западных кураторов провокацию в приграничье Курской области, надеялся на громкий медийный эффект, поскольку украинский фронт на других участках буквально трещит по швам.

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