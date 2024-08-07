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Захарова раскрыла, что хотел скрыть Зеленский за атакой на Курскую область

13:19
  • среда
  • 07 августа 2024

Украинский лидер отправил граждан в мясорубку

Владимир Зеленский отправил граждан Украины в мясорубку в Курской области. Это ему было нужно, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на 3 месяца, заявила официальный представитель МИД России. Мария Захарова напомнила в Telegram, что украинский лидер пописал соответствующий указ.

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Как ранее сообщал ТВ Центр, Владимир Зеленский 7 августа подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Документы, принятые Верховной радой, вернулись в украинский парламент с подписью президента Украины.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. Из-за того, что этот режим неоднократно продлевался, проведение парламентских и президентских выборов на Украине невозможно. Соответственно, под вопросом и легитимность Зеленского, чей президентский срок истек в ночь на 21 мая.

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