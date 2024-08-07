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После ЧП в подмосковной Лобне завели уголовное дело

15:03
  • среда
  • 07 августа 2024

Там в руках мужчины взорвалась гранта

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП в подмосковной Лобне. В руках мужчины взорвалась гранта. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Всё произошло в квартире одного из домов, где новоселы вместе с грузчиками разбирали мусор. В какой-то момент прогремел взрыв. По предварительным данным, раньше в квартире проживал так называемый черный копатель, который складировал свои находки дома, в частности, боеприпасы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны.

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Взрыв в квартире в Лобне произошел при разборе мусора новыми жильцами и грузчиками
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