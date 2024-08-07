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Очевидец раскрыл обстоятельства гибели главы политбюро ХАМАС

13:47
  • среда
  • 07 августа 2024

Он стал жертвой израильского удара по Тегерану

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне. Об этом в среду, 7 августа, рассказал представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми.

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По словам аль-Каддуми, который оказался очевидцем событий в Тегеране, Хания стал жертвой израильского удара по иранской столице — он был завален рухнувшими стенами, сообщает РИА Новости.

Американские СМИ пишут, что Израиль уведомил Соединенные Штаты о своей причастности к гибели главы политбюро "Хамас" Исмаила Хании сразу после сообщений о его ликвидации. По информации журналистов, Вашингтон на новости об убийстве Хании отреагировал с "удивлением и возмущением".

Источники отмечают, что Тегеран отверг попытки США и арабских стран смягчить ситуацию. При этом иранские власти заявили, что им безразлично, спровоцируют ли их ответные действия войну.

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