В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова

Артист скандально выступил в Красноярске

В Екатеринбурге отменили концерт фронтмена "Агаты Кристи" Глеба Самойлова.

Самойлов должен был выступить 9 августа в клубе "Фабрика". Выступление приурочили ко дню рождения музыканта – 4 августа ему исполнилось 54 года.

Почти все билеты на концерт распроданы. Telegram-SHOT пишет, что предварительно мероприятие перенесено на 4 января.

На срыве настояли патриотически настроенные активисты и фанаты, которых расстроило недавнее выступление артиста в Красноярске. 28 июля Самойлов еле стоял на ногах и не смог закончить выступление. Допевать песню "Ковер-самолет" пришлось гитаристу.

В конце июля скандальный концерт в Красноярске дала певица Глюкоза. Зрители рассказали, что артистка пела под фонограмму, странно двигалась, трогала себя за интимные места и материлась в микрофон.

Певица объяснила свое поведение не сразу, а спустя несколько дней. Она рассказала, что на ее поведение таким неожиданным образом повлияли выписанные врачами лекарства. Артистка призналась, что в последнее время переживает сложные времена: у нее умерла любимая бабушка и полным ходом идут разбирательства с бывшим продюсером. Тем не менее, близкие Глюкозы намерены положить ее в реабилитационный центр, а общественность требует проверить ее на наркотики.

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