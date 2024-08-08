Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Прошлый опыт поможет решить проблемы

Овны

Отнеситесь серьезно к своему самочувствию и соблюдайте баланс в нагрузке. Сегодня тот день, когда за пренебрежение к здоровью можно поплатиться неприятностями.

Тельцы

Привет из прошлого! Вы сегодня можете оказаться в компании людей, с которыми давно не встречались или случайно столкнуться с кем-то из бывших партнеров.

Близнецы

Вам захочется воссоздать в доме атмосферу своего детства или съездить в гости к бабушке. Исполните свои желания, это даст пищу для полезных размышлений.

Раки

Вам придется разбираться с документами или искать что-то в архивах, а может, вы просто наткнетесь на свой старый дневник. Экскурсия в прошлое будет полезна.

Львы

Этот день отлично подходит для саморекламы, выступлений на публике. Вы будете легко подбирать слова, остроумно шутить и сможете понравиться своей аудитории.

Девы

Воспоминания сегодня играют важную роль, особенно для тех, у кого в знаке сошлись ретро Меркурий и Венера. Прошлый опыт поможет решить вашу проблему.

Весы

Старые страхи, детские травмы - это темы, которые ждут своего часа. Потратьте на них время, пока звезды настроены помочь – исцеление может прийти только от вас.

Скорпионы

Поддержка друзей всегда очень важна для вас. Но если вам мешают взаимные обиды и невысказанные претензии, покончить с ними можно именно сейчас.

Стрельцы

Вам предстоит день, наполненный общением, большим объемом информации. Возможно, вы повторно получите предложение, которое вам уже делали.

Козероги

Пришло время вернуться к купленным когда-то курсам, которые вы не закончили, или книгам, которые обещали прочесть летом. К 1 сентября как раз успеете!

Водолеи

Представителям знака, у которых есть долги или неоплаченные счета, хорошо бы погасить их в этот день. Звезды настраивают вас на исправление ошибок в финансовой истории.

Рыбы

На любовной орбите у свободных представителей знака могут возникнуть старые знакомые. Те, кто состоит в отношениях, могут устроить вечер романтических воспоминаний.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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