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ВС России нанесли удар по украинскому НПЗ

13:59
  • среда
  • 07 августа 2024

Также поражен пункт дислокации наемников

Удар ВС России поразил нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ. О работе оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии российских войск в зоне СВО отчитались в Минобороны.

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По данным военного ведомства, кроме украинского НПЗ также поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего целями ударов ВС России стали скопления живой силы и военной техники противника в 153-х районах.

Одиннадцать американских реактивных снарядов HIMARS сбили за сутки средства противовоздушной обороны. Также ПВО уничтожила зенитную управляемую ракету ЗРК "Patriot" производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов. 41 БПЛА из этого числа сбит вне зоны СВО.

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