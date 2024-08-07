ВС России нанесли удар по украинскому НПЗ

Также поражен пункт дислокации наемников

Удар ВС России поразил нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ. О работе оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии российских войск в зоне СВО отчитались в Минобороны.

По данным военного ведомства, кроме украинского НПЗ также поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего целями ударов ВС России стали скопления живой силы и военной техники противника в 153-х районах.

Одиннадцать американских реактивных снарядов HIMARS сбили за сутки средства противовоздушной обороны. Также ПВО уничтожила зенитную управляемую ракету ЗРК "Patriot" производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов. 41 БПЛА из этого числа сбит вне зоны СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram