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Защита опровергла согласие Тимура Иванова сотрудничать со следствием

14:08
  • среда
  • 07 августа 2024

Экс-замминистра убежден, что в его действиях нет состава преступления

Сообщения о том, что бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов готов сотрудничать со следствием, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 7 августа, заявил адвокат Иванова Денис Балуев.
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Юрист в ответ на просьбу прокомментировать публикации некоторых средств массовой информации о сотрудничестве Иванова со следствием заявил, что "это все бред", сообщает ТАСС.

Ранее из материалов дела выяснилось, что Иванов, обвиняемый в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей, считает, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения. Кроме того, экс-замминистра убежден, что его задержание было незаконным. Однако, несмотря на все доводы, Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минобороны в следственном изоляторе.

Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявил обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Следствие предполагает, что чиновник получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера.

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