В США узнали о решении Ирана отложить атаку на Израиль

Однако удар неизбежно последует

Американские власти полагают, что Иран и движение "Хезболла" решили нанести удар по Израилю позднее, чем предполагалось изначально. Об этом в среду, 7 августа, рассказали источники, знакомые с данными разведки США.

По словам собеседников телеканала Al Arabiya, "хотя суть ответных мер Ирана и "Хезболлы" остается неясной, власти США уверены в неизбежности атаки".

При этом первоначальные оценки предсказывали эту атаку в начале недели, но самые свежие разведданные дают основания полагать, что ответ отложили до вечера четверга или пятницы, рассказали источники.

Ранее представитель ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми рассказал, что глава политбюро движения Исмаил Хания погиб во сне — он был завален рухнувшими стенами после израильского удара по Тегерану.

Иран и проиранские силы в ближневосточном регионе пригрозили возмездием Тель-Авиву. Член меджлиса Ирана Мохаммад Касим Османи заявил, что Израиль "настолько обнаглел", что уже "проливает кровь гостя в Тегеране".

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