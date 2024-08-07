Месть: подробности отравления шахматистки в Дагестане

Злоумышленнице грозит пожизненная дисквалификация

В Дагестане шахматистка решила устранить соперницу перед поединком республиканского турнира.

Инцидент произошел вечером 2 августа. 40-летняя Амина Абакарова разлила ртуть рядом с шахматной доской своей соперницы - 30-летней Умайганат Османовой. Во время соревнований последняя почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую помощь.

Сейчас с пострадавшей шахматисткой все хорошо, ее здоровью ничего не угрожает. "К счастью, с пострадавшей все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой", - сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

По предварительным данным, причиной такого поступка стала месть. Абакарова успела сообщить подругам, что Османова ее сильно обидела.

Абакарову отстранили от участия в соревнованиях под эгидой ФШР. Ей грозит пожизненная дисквалификация. Спортсменка задержана, с ней беседуют правоохранительные органы. После отравления Османова продолжила участие в турнире и заняла второе место.

Известно, что и Абакарова, и Османова – титулованные шахматистки Дагестана. Амина работает тренером в шахматной школе имени Карпова, преподает в лицее №8 в Махачкале. Умайганат открыла собственную шахматную школу.

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