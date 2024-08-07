Командир "Ахмата" оценил возможность захвата ВСУ Курской АЭС

Киев пытается показать хозяевам, что еще на что-то способен

Фронт у украинской армии посыпался по всей линии. Ресурсов для захвата Курской атомной электростанции у ВСУ нет, убежден командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам командира "Ахмата", Киев понимает, что уже не в состоянии удержать фронт. Поэтому пытается взять хоть что-то, хочет показать своим хозяевам, что еще на что-то способен. А также навести максимальную шумиху и таким образом что-то сторговать. Однако на атомную электростанцию у них ресурса не хватит, сказал генерал в эфире телеканала "Соловьев Live".

Как сообщалось, подразделения Вооруженных сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области. По данным Минобороны, продвижения противника вглубь территории России не допущено. ВСУ потеряли до 260 человек и 50 единиц бронетехники.

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