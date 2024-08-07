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Драка уставших от пробок водителей на КПП "Верхний Ларс" попала на видео

15:02
  • среда
  • 07 августа 2024

Мужчина потерял сознание

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии до потери сознания избили человека.

Уставшие водители вынуждены стоять многочасовые пробки и очень нервно реагируют на тех, кто пытается сократить себе время ожидания, объехав затор по обочине или по встречке. Пешеходы блокируют проезд машинам, которые пытаются объехать пробку, передает "ТВ Центр".

Из-за обочечников пограничники два часа не могли проехать на рабочее место. На месте затора нет ни сотрудников ГАИ, ни камер видеонаблюдения.

По данным на утро 7 августа, в пробке на участке Военно-Грузинской дороги перед КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии стоят 4,4 тысячи автомобилей. Для того, чтобы преодолеть участок от Владикавказа до КПП, потребуются сутки. Пробку спровоцировал ремонт на грузинском КПП "Казбеги", из-за которого вводились временные ограничения.

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