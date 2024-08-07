Драка уставших от пробок водителей на КПП "Верхний Ларс" попала на видео

Мужчина потерял сознание
На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии до потери сознания избили человека.
Уставшие водители вынуждены стоять многочасовые пробки и очень нервно реагируют на тех, кто пытается сократить себе время ожидания, объехав затор по обочине или по встречке. Пешеходы блокируют проезд машинам, которые пытаются объехать пробку, передает "ТВ Центр".
Из-за обочечников пограничники два часа не могли проехать на рабочее место. На месте затора нет ни сотрудников ГАИ, ни камер видеонаблюдения.
По данным на утро 7 августа, в пробке на участке Военно-Грузинской дороги перед КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии стоят 4,4 тысячи автомобилей. Для того, чтобы преодолеть участок от Владикавказа до КПП, потребуются сутки. Пробку спровоцировал ремонт на грузинском КПП "Казбеги", из-за которого вводились временные ограничения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram