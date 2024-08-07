Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России

Отрасль находится на подъеме

Российский лидер Владимир Путин в среду, 7 августа, проводит совещание с членами правительства. Одним из обсуждаемых вопросов стало состояние и перспективы строительство отрасли в России.

Как отметил глава государства, строительная отрасль в России решает масштабные задачи и эффективно отвечает на запросы общества и граждан. В арсенале строителей — самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции.

Российские строители преображают облик страны и приумножают собственные рекорды, возводя жилье, ремонтируя и прокладывая дороги, а также создавая передовые производства и социальные объекты инфраструктуры, заявил Путин.

Особо президент отметил мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин отмечал, что, несмотря на западные санкции, строительная отрасль России на протяжении нескольких лет показывает высокие темпы роста. В частности, ускоренными темпами благодаря строителям-дорожникам развивается дорожная сеть.

В Москве вклад строительной отрасли в экономику города составляет одну пятую часть валового регионального продукта столицы (4,6 триллиона рублей).

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