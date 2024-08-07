Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область масштабной провокацией

Президент обсудит ситуацию с руководителями силовых ведомств

Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательный обстрел из разных видов вооружения, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи, заявил президент России, открывая совещание с членами правительства.

По словам Путина, он намерен обсудить ситуацию после совещания с кабмином с руководителями силовых ведомств, передает ТВ Центр.

Владимиру Путину в ночь на среду, 7 августа, доложили об обстановке в Курской области, которую пытались атаковать вооруженные формирования украинской армии. Президент держит обстановку на контроле. В регионе организовали вывоз жителей в пункты временного размещения из обстреливаемых территорий. За сутки выехало несколько тысяч человек.

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