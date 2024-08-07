Посольство России в Кении призвало россиян к бдительности из-за протестов

Местная оппозиция анонсировала протестные акции

Российское посольство в Найроби предупредило российских граждан о необходимости соблюдать осторожность в связи с намеченными на 8 августа протестами оппозиции.

Возглавляющий кенийскую полицию Гилберт Масенгели призвал граждан, планирующих принять участие в марше протеста, соблюдать требования закона. По его словам, силы безопасности готовы принять меры для поддержания спокойствия на всей территории Кении, сообщает ТАСС.

Крайне напряженная обстановка сохраняется в Бангладеш. Нестихающие с начала лета протесты переросли в массовые беспорядки, в результате которых погибли сотни людей. Российское посольство в Дакке призвало сограждан внимательнее отнестись к собственной безопасности и по возможности уехать из Бангладеш.

Продолжаются беспорядки и в Великобритании. Антимиграционные протесты начались в ряде городов страны после того, как 17-летний юноша напал на детскую танцевальную школу, зарезав трех девочек. Преступник оказался уроженцем Уэльса, но вот его родители прибыли в Великобританию из Руанды.

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