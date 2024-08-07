Эмин Агаларов: "Я та грабля, на которую можно ступать неограниченное количество раз"

Певец второй раз женился на одной и той же женщине

Весной стало известно, что Эмин Агаларов воссоединился с женой Аленой Гавриловой, с которой сыграл свадьбу в 2018 году. В 2020-м артист объявил о расставании с супругой. Что стало причиной разрыва, точно неизвестно. Однако с момента свадьбы влюбленных в Сети ходили упорные слухи, что Алена Гаврилова не пришлась ко двору отцу Эмина Аразу Агаларову. Якобы он даже не присутствовал на свадьбе. По слухам, именно под давлением отца Эмин и расстался с Аленой.

Однако в конце мая Агаларов и Гаврилова снова сыграли свадьбу. Причем на сей раз они именно официально оформили отношения. Об этом рассказал Эмин в новом интервью.

"Мы давно думали, как все организовать. Выбрали дату, расписались и сделали ужин в честь нашей росписи. Было человек 60-70, может, 80 самых близких. В этот раз нас пришел поздравить мой папа", - сообщил Агаларов.

Он признался, что счастлив с Аленой, несмотря на то, что у них "несовместимые характеры". Эмин назвал их отношения идиллией и отметил, что жена у него спокойная и непубличная.

"Очень люблю Алену, мы уже больше десяти лет вместе. Я повторно делал ей предложение. Она не сразу соглашалась, потому что говорила, мол, на одни и те же грабли два раза не наступают. Я ответил, что я та грабля, на которую можно ступать неограниченное количество раз", - признался Эмин в беседе с Лаурой Джугелия.

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