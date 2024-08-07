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Соцфонд объявил правила индексации пенсий работающих пенсионеров

15:17
  • среда
  • 07 августа 2024

Ее будут проводить два раза в год

Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год. Об этом сообщил на своем сайте Социальный фонд России.

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Как отмечается в сообщении, индексация в два этапа вводится с 2025 года. Закон вступает в силу 1 января. 1 февраля будет проиндексирована вся пенсия целиком, а 1 апреля – только ее страховая часть.

В Соцфонде уточнили, что каждая февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. Это повышение будет затрагивать всю пенсию целиком - страховую и фиксированную часть, с учетом всех предыдущих индексаций. Решение затронет примерно 7,87 миллиона человек.

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