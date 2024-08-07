Путин рассказал о росте популярности отдыха в России

В нашу страну приезжает все больше иностранных туристов

Количество россиян, которые проводят отпуск внутри страны, растет, равно как и число иностранных туристов, желающих приехать в Россию. Об этом в среду, 7 августа, рассказал глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что цены на отдых в России в первом полугодии выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года именно из-за активного растущего спроса.

Как подчеркнул Решетников, "это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ей занимаемся", сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечал, что туристическая отрасль России оказалась не готова к взрывному росту спроса — из-за этого цены на отдых в нашей стране возрастают из-за дефицита на 30%, а иногда и более.

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