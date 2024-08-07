ВС России продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ на Курском направлении

В область приехали врачи из Москвы - 16 высококвалифицированных специалистов

В приграничье Курской области вторые сутки продолжаются боевые действия.

"В течение ночи подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. На Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации. Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", - говорится в сообщении Минобороны.

Свою атаку ВСУ предприняли на границе в направлении горда Суджа. Причем нападение осуществлено регулярными войсками с масштабными боевыми ресурсами, поддержкой артиллерии и ПВО.

Кадры с украинской стороны - по полю идет колонна, в которой танки, БТРы и инженерные машины. Начинают прорыв при поддержке минометов. Сейчас противник начал выдыхаться - это заслуга наших бойцов. Массированные удары наносятся в украинский тыл - в том числе с применением "Искандеров". В небе активно применяется авиация.

ВСУ используют тактику мелких диверсионных групп. Для их поиска и уничтожения наши бойцы применяют беспилотники. При этом украинские солдаты стараются нанести максимальный урон гражданским. ВСУ стреляют по машинам, чтобы сорвать эвакуацию. В том числе прицельно бьют по "скорым" - погибли фельдшер с водителем, врач находится в больнице. Раненых везут в Курск.

"К сожалению, среди пострадавших есть и сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым. Есть и дети. Вся помощь оказана в полном объеме. Есть среди них и тяжелые, которые находятся в реанимации, им оказывается интенсивная терапия", - сообщил Алексей Локтионов - заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы.

Жители Курска в ответ на это массово пошли сдавать кровь. Мобильный центр переливания принимает всех желающих. Людей так много, что собирается очередь.

В Курской области отменены все массовые мероприятия. То и дело звучат сирены воздушной тревоги. ПВО сбивает ракеты, которыми киевский режим бьет по городам в глубине региона. Самая опасная обстановка - в приграничных населенных пунктах, откуда вывозят мирных жителей. Организованы пункты временного размещения.

"Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. В течение суток на личном транспорте с нашей помощью из зоны обстрела выехало несколько тысяч человек. Всем им также оказывается помощь. По телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Владимировичу Путину, Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям", - сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Помощь готова оказать вся страна. Дополнительно в область приехали врачи из Москвы - это 16 высококвалифицированных специалистов. Вот что в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин: "В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве. Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы".

Киевский режим при помощи беспилотников нанес удары по Белгородской и Воронежской областям. Это очередные теракты, которые военного значения не имеют. То же касается и нападения на Курскую область, которое провалится, как это уже случалось. Едва удерживая линию фронта, киевский режим бросает резервы ради единственной цели - медийный эффект. Собственному населению и, главное, западным хозяевам украинская власть показывает видимость мнимой победы. Показательно, что Запад такая тактика террора вполне устраивает.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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