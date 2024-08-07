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Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших в Курской области

15:22
  • среда
  • 07 августа 2024

Люди получили ранения при атаках ВСУ

Столичные медики отправляются в Курскую область, чтобы помочь коллегам в лечении пострадавших при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 7 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Как написал Собянин в своем Telegram-канале, столица окажет Курской области всю необходимую медицинскую помощь, в том числе Москва готова принять пострадавших на лечение в своих медицинских учреждениях.

Мэр Москвы выразил слова поддержки жителям Курской области, подчеркнув, что подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов рассказал, что по поручению президента и при поддержке главы Минздрава в регион уже прибыли специализированные врачи, среди которых — анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург. Все экстренные службы региона переведены в усиленный режим работы, это прежде всего касается медицинских работников.

Российский лидер Владимир Путин назвал действия киевского режима в Курской области очередной масштабной провокацией, подчеркнув недопустимость неизбирательных обстрелов жилых домов и гражданских объектов.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим отправил граждан Украины в мясорубку в Курской области, чтобы "под шумок" продлить смертельную украинскую мобилизацию.

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