ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликован список главных целей удара Ирана по Израилю

15:42
  • среда
  • 07 августа 2024

Одна из них – офис израильского премьера Нетаньяху

Портал Вооруженных сил Ирана опубликовал перечень основных целей запланированного удара по Израилю. На первом месте – израильские правительственные здания, в том числе офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху и здание Кнессета, сообщает Defapress.

В США узнали о решении Ирана отложить атаку на Израиль
Иран активно готовится к удару возмездия по Израилю

Упомянутые цели являются жизненно важными и чувствительными объектами израильского сионистского режима, утверждает портал. Подчеркивается, что нападение неизбежно – и оно произойдет в самое ближайшее время.

В числе приоритетных целей иранского удара также аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, воздушная гавань Хайфы и аэропорт Рамон. В списке также нефтяные и газовые месторождения, 8 израильских авиабаз, 3 порта и 5 электростанций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Израиль
Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.