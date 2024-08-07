Опубликован список главных целей удара Ирана по Израилю

Одна из них – офис израильского премьера Нетаньяху

Портал Вооруженных сил Ирана опубликовал перечень основных целей запланированного удара по Израилю. На первом месте – израильские правительственные здания, в том числе офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху и здание Кнессета, сообщает Defapress.

Упомянутые цели являются жизненно важными и чувствительными объектами израильского сионистского режима, утверждает портал. Подчеркивается, что нападение неизбежно – и оно произойдет в самое ближайшее время.

В числе приоритетных целей иранского удара также аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, воздушная гавань Хайфы и аэропорт Рамон. В списке также нефтяные и газовые месторождения, 8 израильских авиабаз, 3 порта и 5 электростанций.

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