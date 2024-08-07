Москвичей предупредили о перекрытиях на дорогах из-за ливня

На западе столицы меньше чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков

Москву накрыл мощный ливень, на западе столицы меньше чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков.

В некоторых районах выпал град, сообщает "Город Новостей". По прогнозам, непогода продержится до вечера среды.

В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение улице Покрышкина в районе дома 1, корпус 1, а также на проспекте Вернадского в районе дома 76.

В Дептрансе предупредили о возможных изменениях в работе наземного транспорта из-за непогоды.

"Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.

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