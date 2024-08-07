ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о перекрытиях на дорогах из-за ливня

15:54
  • среда
  • 07 августа 2024

На западе столицы меньше чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков

Москву накрыл мощный ливень, на западе столицы меньше чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков.

В некоторых районах выпал град, сообщает "Город Новостей". По прогнозам, непогода продержится до вечера среды.

В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение улице Покрышкина в районе дома 1, корпус 1, а также на проспекте Вернадского в районе дома 76.

В Дептрансе предупредили о возможных изменениях в работе наземного транспорта из-за непогоды.

"Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.