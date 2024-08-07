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Фигурист Илья Авербух провел "Зарядку долголетия" в Вешняках

16:04
  • среда
  • 07 августа 2024

Такие мероприятия проходят в Москве все лето в будни с 9:30 до 10:30

Илья Авербух, призер олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий, провел в столичном парке "Радуга" в районе Вешняки зарядку, сообщает информагентство "Москва".

"Москва - это драйвер. Москва – это круто. Самый крутой проект мэра Москвы – это "Московское долголетие", – сказал Авербух.

Он добавил, что сам родом из ВАО, его родители живут в Новогирееве.

Провести тренировку Авербуха попросила руководитель центра московского долголетия "Новокосино" Людмила Митрюк. Она отметила, что для активности и спорта нет возрастных ограничений - это подтверждают долголеты-участники клубов.

"Зарядки долголетия" проходят в Москве все лето в будни с 9:30 до 10:30. Узнать расписание можно здесь.

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Илья Авербух
Илья Авербух
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