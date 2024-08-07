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Раскрыт парадокс отношений Меладзе и Джанабаевой

16:07
  • среда
  • 07 августа 2024

То и дело в Сети судачат о разводе артистов

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе много лет. И все равно интернет-пользователи с завидной регулярностью обсуждают развод пары. Вот и на сей раз поползли слухи о том, что в отношениях артистов не все гладко. Поводом для разговоров послужили свежие фотографии и видео Альбины Джанабаевой, выложенные у нее на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Поклонники бьют тревогу, что в постах не видно Валерия Меладзе. Якобы это может свидетельствовать о расставании.

Однако таролог Рашида Губаева убеждена, что в отношениях артистов царит идиллия, которой они добиваются весьма неочевидными способами, например, решили отдохнуть друг от друга, чтобы зажечь искру страсти, или могли специально публиковать фото с другими людьми.

"Тут есть еще некая провокация друг для друга у них, некая игра... Они и вместе не могут, и без друг друга не могут — вот такой парадокс", - отметил таролог для Teleprogramma.pro.

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