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Минфину поручено направить средства на переселение жителей Курской области

16:17
  • среда
  • 07 августа 2024

Заявки подали 2,5 тысячи семей

Минфин уже сегодня направит первый транш в размере 1,8 миллиарда рублей на переселение людей в Курской области.
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Соответствующее поручение министерству дал первый вице-премьер Дмитрий Мантуров. Вопрос согласован с председателем кабмина Михаилом Мишустиным.

Местным жителям будут предоставлять сертификаты на переселение. К настоящему моменту заявки подали 2,5 тысячи семей на сумму 11 миллиардов рублей.

Кроме того, в регионе необходимо создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации, отметил вице-премьер.

"Это обеспечит качественную и современную работу реагирования по всем службам и всем федеральным органам исполнительной власти на местах", - заявил Мантуров.

Ранее президент Владимир Путин поручил Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне украинские диверсанты предприняли попытку проникнуть на территорию региона. За сутки боевых действий в приграничных районах Курской области противник потерял до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков.

Президент Владимир Путин назвал действия киевского режима в Курской области очередной масштабной провокацией.

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