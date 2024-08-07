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Красавица-шахматистка, попытавшаяся отравить соперницу, на свободе и даже не извинилась

16:23
  • среда
  • 07 августа 2024

Женщины знакомы давно

В Дагестане шахматистка Амина Абакарова решила устранить соперницу Умайганат Османову перед поединком республиканского турнира. Это случилось еще 2 августа, но широкое распространение новость получила лишь сейчас. Амина разлила ртуть рядом с шахматной доской Умайганат. Во время соревнований та почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую помощь.

Журналисты связались с пострадавшей. По словам Османовой, они с Абакаровой давно знакомы, потому что постоянно играют вместе. Однако в тот день, когда случилось отравление, Амина и Умайганат, по словам последней, не должны были играть за одним столом. Якобы соперницей Османовой должна была быть совсем другая шахматистка. Кстати, ее родители уже написали заявление в полицию.

Интересно, что Амина Абакарова на свободе и до сих пор даже не извинилась, передает телеграм-канал SHOT. Против нее не возбудили уголовное дело, отметила Османова. Интересно, что интернет-пользователи, оценив фотографии Амины в Сети, назвали ее красавицей и не могут поверить, что такая девушка могла пойти на преступление.

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Шахматистка Амина Абакарова
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