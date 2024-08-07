На Курской АЭС рассказали об обстановке на фоне атак ВСУ

Радиационный фон в норме
Курская атомная электростанция, расположенная в городе Курчатове, работает в штатном режиме.
Об этом днем в среду, 7 июля сообщил "Звезде" замначальника управления коммуникаций Курской АЭС Александр Прытков.
Накануне в пресс-службе АЭС проинформировали, что энергоблоки №3 и №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком, а №1 и №2 - в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон в норме.
Ранее глава спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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