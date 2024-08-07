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"Что-нибудь отрежу и куда-нибудь натяну": Настасья Самбурская рассказала о пластике

16:52
  • среда
  • 07 августа 2024

Актриса дала откровенное интервью

Настасья Самбурская считается одной из самых красивых отечественных актрис. Ее внешность сравнивают с хамелеоном: то есть ей идет самый разный цвет глаз и волос, их длина. Практически любой образ, по мнению фанатов, гармонично смотрится на артистке, что большая редкость в российской актерской среде.

Сама Настасья не стесняется говорить, что ради великолепной внешности идет на жертвы. Например, она тщательно следит за питанием, совсем не употребляет сахар, регулярно занимается спортом. А еще актриса призналась, что рано начала колоть в лоб ботокс, чтобы не было "заломов".

"Я перебрала много специалистов, прежде чем нашла тех, после рук которых не взлетают "брови Мефистофеля"" или же линия бровей, наоборот, не нависает вниз так, что не видно век. Как время настанет, будем разбираться, скорее всего, что-нибудь отрежу и куда-нибудь натяну", - высказалась о пластике Самбурская в беседе с lady.mail.ru.

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