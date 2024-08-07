Продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

Противник разгромлен

Продвижение украинской армии вглубь территории России остановлено.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, подчеркнул глава Генштаба.

"В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - сообщил он по видеосвязи.

По словам Герасимова, в атаке на Курскую область участвовали около тысячи военнослужащих ВСУ. За сутки при попытке наступления Украина потеряла 315 человек, из них не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники.

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