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Продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

16:51
  • среда
  • 07 августа 2024

Противник разгромлен

Продвижение украинской армии вглубь территории России остановлено.
Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область масштабной провокацией

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных  сил России Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, подчеркнул глава Генштаба. 

"В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - сообщил он по видеосвязи.

По словам Герасимова, в атаке на Курскую область участвовали около тысячи военнослужащих ВСУ. За сутки при попытке наступления Украина потеряла 315 человек, из них не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники.

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