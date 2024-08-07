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Москалькова: изменения закона решат проблемы с имуществом людей после атак ВСУ

17:37
  • среда
  • 07 августа 2024

Федеральный омбудсмен выдвинет свои предложения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова хочет предложить министру строительства и министру здравоохранения изменить законодательство для решения проблем с имуществом людей из-за атак ВСУ на Белгородскую область.

"Сегодня, когда утрачено имущество и сгорели дома людей, приходится разрешать эти проблемы, мы видим, что нужно вносить изменения в конкретные законодательные нормативные правовые акты", - заявила Москалькова.

Также она отметила, что ситуация, складывающаяся сейчас в Белгородской области, непростая, люди находятся буквально на передовой. Москалькова отметила их мужество и стойкость, передают "Известия".

Ранее стало известно, что два украинских беспилотника влетели в квартиру в белгородском городе Шебекино. Первый дрон повредил остекление, второй попал внутрь и спровоцировал пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без пострадавших.

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