Путин дал поручения по оказанию помощи жителям Курской области

Координировать эту работу на первом этапе будет заместитель председателя правительства Денис Мантуров

В самом начале совещания, посвященного развитию ключевых отраслей российской экономики, президент сообщил - сразу после у него состоится встреча с главами силовых ведомств. Тема дня - события в Курской области, где в ходе масштабной вооруженной провокации украинские боевики наносили удары по жилым домам, машинам скорой помощи и гражданскому транспорту. Сейчас важно поддержать жителей региона, подвергшихся варварскому нападению.

Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно.

"Отмобилизованы все ведомства. Это Министерство по чрезвычайным ситуациям, Минздрав, Минстрой, Минтранс. Идет работа по эвакуации семей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Привлечены специалисты федерального минздрава. Дано поручение Министерству финансов сегодня же обеспечить направление суммы 11 млрд рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение", - сообщил Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства России.

Перейдя к основной теме встречи с правительством, Владимир Путин отметил самоотверженность 40 тысяч строителей, которые работают сейчас в новых регионах России. Возводят жилье, школы, больницы. Восстанавливают объекты ЖКХ. Президент поздравил их с наступающим профессиональным праздником.

Особо отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию. За два года они ввели в строй 20 тысяч объектов. Это жилье, дороги, ключевые звенья инфраструктуры.

110 миллионов квадратных метров жилья возвели в России в прошлом году. Почти 4,5 тысячи семей смогли приобрести комфортные, современные квартиры. Многие -совершают покупку еще на стадии котлована. Это говорит о росте доверия к застройщикам. Особое внимание - созданию объектов образования. Только к концу этого года должны сдать 370 новых детских садов и школ, от архитектуры и оснащения которых - дух захватывает.

340 лечебных учреждений построят до конца 2024-го. Многие из них создаются по принципу "город в городе", как, например, новая инфекционная больница в Пермском крае. Медкомплекс - полностью автономный: есть свой тепловой пункт, трансформаторная подстанция, система обеззараживания сточных вод, лаборатория для производства и хранения кислорода.

"Большой объем в строительство вкладывает строительство жилья. У нас очень хороший показатель идет по индивидуальному жилищному строительству. В этом году плюс 23% мы привлекли благодаря вложениям в инфраструктуру, дороги, социалку. Огромный вклад внесли благодаря программе газификации", - указал Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства.

По всей стране строятся дороги и мосты. Скоростные трассы. Обновляется парк общественного транспорта. Между городами курсируют современные автобусы и поезда. И это - важное вложение в развитие туризма. 900 тысяч номеров ждут путешественников в российских гостиницах, из них 15 тысяч - это новый фонд. Лидер по динамике роста турпотока - Алтай. Популярные направления - Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан. Там все чаще можно встретить иностранцев: 39 миллионов поездок они совершили по России за прошедшие полгода.

"Я каждый год стараюсь на себе прочувствовать изменения, которые касаются туристической отрасли и автодорожной отрасли. Недавно вернулся из Крыма. С каждым годом инфраструктура улучшается", - сказал министр финансов Антон Силуанов.

Внушительные успехи - у промышленного комплекса, развитие которого имеет принципиальное значение в контексте импортозамещения. Вдвое за пять лет вырос объём инвестиций в этот сектор. На российских инновационных предприятиях создают станки, удобрения, автомобили, сельскохозяйственную технику, оборудование для пищевой промышленности. Лекарства и медизделия. Ткани, обувь, одежду.

Сразу после совещания Владимир Путин встретился с главами силовых ведомств. В центре обсуждения - события в Курской области.

"Товарищ Верховный главнокомандующий, действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - доложил Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, первый заместитель министра обороны.

Во встрече приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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