"Раньше не везло": Самбурская сообщила о родах

Актриса заговорила начистоту

Настасья Самбурская предпочитает не афишировать детали личной жизни. Однако известно, что в конце 2017 года популярная актриса вышла замуж за белорусского артиста, модель Кирилла Дыцевича. Однако уже в январе следующего года она оформила развод. С тех пор, по официальным данным, Самбурская замуж больше не выходила.

Довольно часто актриса получает в Сети бестактные вопросы и советы, касающиеся ее личной жизни. Настасья рассказала: "Конечно, меня достают вопросы о семье и о детях. Я хочу родить ребенка от здорового, адекватного мужчины, раньше не везло".

Сейчас актриса счастлива в отношениях с мужчиной, с которым познакомилась в самолете. Самбурская призналась, что, когда стала популярной, поначалу не могла спокойно реагировать на критику и злобу, льющиеся на нее в интернете. Со временем ситуация изменилась.

"Были слезы. Я тогда просто не понимала, что это все пишут несчастные и ограниченные люди, и мне всем хотелось доказать, что я не такая, как они говорят. Расстраивалась. Сейчас просто блокирую, ну или, если настроение плохое сначала знатно отругаю, потом блокирую", - рассказала актриса lady.mail.ru.

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